Украинская разведка прогнозирует рост ядерных угроз со стороны России к концу текущего года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в эфире итальянского Sky TG24.



«К концу года, по данным нашей разведки, ядерных угроз будет больше», — отметил президент.



При этом глава государства назвал постоянное напоминание Россией о своем ядерном потенциале «проявлением не силы, а слабости».



«Они прибегают к таким шагам по той причине, что ни их боевые действия, ни работа их дипломатов не принесли желаемых для оккупантов результатов», — сказал Зеленский.



Он также добавил, что «россияне хотели уничтожить нашу независимость, но не смогли победить на земле».