США уже передали ВСУ конфискованные у Ирана боеприпасы

США передали Вооруженным силам Украины около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм, ранее конфискованные при транспортировке из Ирана в Йемен в нарушение резолюции Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США.



«2 октября 2023 года правительство США передало украинским вооруженным силам около 1,1 миллиона патронов калибра 7,62 мм», — говорится в сообщении на сайте ЦК ВС США.



Отмечается, что право собственности на эти боеприпасы США получили в рамках гражданского иска министерства юстиции о конфискации оружия против иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).



«Первоначально эти боеприпасы были конфискованы 9 декабря 2022 года военно-морскими силами Центрального командования США на транзитном судне без гражданства МАРВАН 1. Боеприпасы переправлялись из КСИР хуситам в Йемене в нарушение резолюции 2216 Совета безопасности ООН», — говорится в сообщении.



Ранее журналисты узнали о передаче изъятых боеприпасов Украине.