США передадут Украине изъятое у Ирана оружие — CNN

США передадут Украине тысячи единиц конфискованного иранского оружия и боеприпасов для борьбы с российской агрессией. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.



Издание пишет, что центральное командование США должно объявить о таком решении уже на этой неделе.



Отмечается, что это может помочь преодолеть критическую нехватку, с которой сталкивается украинская армия, поскольку она ожидает дополнительных денег и оборудования от США и их союзников.



Издание отмечает, что пока непонятно, какие законные полномочия будут использовать США для содействия передаче оружия, ведь ООН требует, чтобы изъятое оружие было уничтожено или сохранено.



В то же время администрация американского президента Джо Байдена месяцами взвешивала, как законно отправить украинцам оружие, которое хранится на объектах Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) на Ближнем Востоке.



2 октября Associated Press сообщили, что в Пентагоне обратились к Конгрессу США с призывом нарастить финансирование помощи Украине, поскольку в противном случае возможны проблемы с ее поставками.