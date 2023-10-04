С апреля в рамках принудительной эвакуации по Украине перевезли 856 детей – Минреинтеграции

С апреля в рамках принудительной эвакуации из некоторых населенных пунктов Донецкой, Харьковской и Запорожской областей в безопасные регионы вывезли 856 детей. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.



«В пределах трех принудительных эвакуаций из 34 населенных пунктов Донетчины в безопасные регионы эвакуированы 524 ребенка с сопровождающими. Соответствующие мероприятия проводятся с апреля этого года. На Харьковщине в этом году уже были проведены две обязательные эвакуации принудительным способом детей с их родителями. Таким образом, в апреле-мае из 17 населенных пунктов Купянского района было эвакуировано 79 детей. Кроме того, в июле-августе из города Волчанск и 9 сел Волчанского городского территориального общества Чугуевского района было перемещено 194 ребенка. В августе-сентябре из поселка городского типа Степногорск Васильевского района и 4 населенных пунктов Пологовского района Запорожской области было эвакуировано 59 детей с сопровождающими лицами», – говорится в сообщении.



Обязательная эвакуация принудительным образом детей с их родителями, лицами, которые их заменяют, или другими законными представителями была объявлена в прифронтовых районах из-за ситуации безопасности. Решение о том, откуда нужно вывезти детей, принимается ОВА по согласованию с органами военного командования и штабом по эвакуации.



По данным Офиса генпрокурора, с начала вторжения РФ в Украину пострадали 1633 ребенка. По официальной информации ювенальных прокуроров, 504 ребенка погибли и более 1129 получили ранения различной степени тяжести.