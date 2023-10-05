Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Министр обороны Италии назвал возможные сроки начала переговоров между Украиной и Россией

05 октября 2023, 08:02

Министр обороны Италии назвал возможные сроки начала переговоров между Украиной и Россией

Гвидо Крозетто. Фото: ANSA Гвидо Крозетто. Фото: ANSA

Глава Минбороны Италии Гвидо Крозетто 4 октября на Festival delle Città в Риме предположил, что весной 2024 года Украина и Россия смогут сесть за стол переговоров. Об этом сообщает итальянское информагентство ANSA.

«Я думаю, что следующая весна может стать временем, когда обе стороны исчерпают свои ресурсы для достижения прорыва, в результате чего может открыться попытка диалога», — отметил руководитель оборонного ведомства.

Кроме того, министр обороны Италии сказал, что, по его мнению, уже этой зимой РФ сможет предоставить вероятный ответ на контрнаступление Украины, которое сейчас продолжается.

Это мнение министр Крозетто высказал еще во время своего визита в Лондон в сентябре этого года. Именно тогда он сделал предположение, что война в Украине может закончиться в течение 7-8 месяцев, то есть до конца весны 2024 года.

«Как известно, контрнаступление против российских войск не прогулка в парке. Надеюсь, что в достаточно короткие сроки — ближайшие 7-8 месяцев — может быть попытка закончить войну в Украине... Нужно, чтобы Россия прекратила бомбардировки Украины хотя бы на один день», — отметил Крозетто.

В марте этого года западные разведки обнародовали информацию о том, что Кремль имеет целый список имен западных чиновников, которых следовало бы «убрать». Среди них, по их информации, значился также итальянский министр обороны Гвидо Крозетто.

Позже итальянская газета IL Foglio, ссылаясь на эти данные разведки, опубликовала материал. При этом она отметила, что именно бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев приказал наемникам из ЧВК «Вагнер» устранить главу Минобороны Италии любым способом. Назывался даже размер награды — 15 миллионов долларов.

Министр Крозетто опровергал этот факт, однако не отрицал причастность ЧВК «Вагнер» к миграционному кризису в Италии и Европе, который является следствием «работы» этой преступной группировки в странахАфрики.

 

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Прогноз Окончание

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:15
ВСУ наступают под Бахмутом, а россияне отбили некоторые позиции возле Работино — ISW
08:03
Оккупанты за сутки убили одного гражданского, еще три человека получили ранения
23:21
Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 октября
16:40
В захваченном Мариуполе оккупанты будут продавать квартиры в ипотеку
15:30
«ДНР»: в оккупированном Донецке горел частный дом
14:12
СБУ ночью уничтожила противовоздушный комплекс С-400 россиян в Белгородской области
13:24
Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
12:29
В Харьковской области мужчины подорвались на минах — ГСЧС
11:37
Для украинских военных создали суперзащиту в виде плаща-невидимки
09:54
В Изюмском районе в результате ночного авиаудара пострадала мирная жительница, повреждены здания — Синегубов
00:11
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 октября
19:52
Из Очеретинской громады Донецкой области эвакуировали травмированного пенсионера и его супругу
13:36
У абонентов мобильного оператора «ДНР» не работает интернет из-за роуминга
11:40
«ДНР» объявила о выдворении двух священников ПЦУ. Церковь опровергает: они заключенные в РФ
10:42
В «ДНР» поезд наехал на российский ЗРК «Стрела-10»: 3 оккупантов погибли, 2 ранены
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 октября
21:38
ВСУ движутся в сторону деоккупации Бахмута: оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции
18:31
«ДНР»: в результате обстрела Кировского района Донецка есть разрушения
15:40
Подземные ходы и бомбоубежища: оккупанты в Мариуполе продолжают строить линию обороны
15:10
В оккупированном Донецке жительница подорвалась на мине
все новости
08:15
ВСУ наступают под Бахмутом, а россияне отбили некоторые позиции возле Работино — ISW
08:03
Оккупанты за сутки убили одного гражданского, еще три человека получили ранения
08:02
Министр обороны Италии назвал возможные сроки начала переговоров между Украиной и Россией
07:58
Силы обороны уничтожили 24 «шахеда» над тремя украинскими областями
23:21
Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 октября
21:43
«Шахтер» победил «Антверпен» в Лиге чемпионов, проигрывая со счетом 2:0
21:08
Трагедия в Еленовке не была результатом запуска украинскими силами ракеты HIMARS — ООН
20:36
С апреля в рамках принудительной эвакуации по Украине перевезли 856 детей – Минреинтеграции
20:11
США уже передали ВСУ конфискованные у Ирана боеприпасы
19:10
«Донецкоблгаз» попросил ограничить потребление газа 6 октября
18:35
США передадут Украине изъятое у Ирана оружие — CNN
18:02
Россияне обстреляли село Садовое на Херсонщине: ранен мужчина
17:21
Украинская разведка прогнозирует рост ядерных угроз со стороны РФ к концу года — Зеленский
17:12
Российский военный летчик сдался США во время отдыха в Дубае — соцсети
16:40
В захваченном Мариуполе оккупанты будут продавать квартиры в ипотеку
16:28
На оккупированной территории пропала без вести журналистка Виктория Рощина
16:18
Армия РФ снова атаковала Херсонскую область, есть пострадавший
16:09
За трое суток в плен сдались более 20 российских оккупантов на Таврическом направлении
16:02
ВСУ: Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении
15:55
За незаконную добычу угля в Краматорском районе под суд пойдут должностные лица
все новости
ВИДЕО
Украинские бойцы в Крыму. Кадр из видео Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
04 октября, 13:24
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ► Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
29 сентября, 22:51
Последствия обстрела в поселке Корсунь под Енакиево. Фото: Александра Дрозденко. «Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
29 сентября, 22:00
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ► Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
29 сентября, 13:15
Виктор Соколов. Кадр из видео В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
27 сентября, 12:03
Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
26 сентября, 21:46

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама