Міністр оборони Італії назвав можливі терміни початку переговорів між Україною та Росією

Гвідо Крозетто. Фото: ANSA

Глава Мінборони Італії Гвідо Крозетто 4 жовтня на Festival delle Città у Римі припустив, що навесні 2024 року Україна та Росія зможуть сісти за стіл переговорів. Про це повідомляє італійське інформагентство ANSA.

«Я думаю, що наступна весна може стати часом, коли обидві сторони вичерпають свої ресурси для досягнення прориву, внаслідок чого може статися спроба діалогу», — зазначив керівник оборонного відомства.

Крім того, міністр оборони Італії сказав, що, на його думку, вже цієї зими РФ зможе надати ймовірну відповідь на контрнаступ України, який зараз триває.

Цю думку міністр Крозетто висловив ще під час свого візиту до Лондона у вересні цього року. Саме тоді він припустив, що війна в Україні може закінчитися протягом 7-8 місяців, тобто до кінця весни 2024 року.

«Як відомо, контрнаступ проти російських військ не прогулянка в парку. Сподіваюся, що в досить короткий термін — найближчі 7-8 місяців — може бути спроба закінчити війну в Україні... Потрібно, щоб Росія припинила бомбардування України хоча б на один день», — наголосив Крозетто.

У березні цього року західні розвідки оприлюднили інформацію про те, що Кремль має цілий список імен західних чиновників, яких варто було б «прибрати». Серед них, за їхньою інформацією, також італійський міністр оборони Гвідо Крозетто.

Пізніше італійська газета IL Foglio, посилаючись на дані розвідки, опублікувала матеріал. При цьому вона зазначила, що саме колишній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв наказав найманцям із ПВК «Вагнер» усунути голову Міноборони Італії у будь-який спосіб. Називався навіть розмір нагороди – 15 мільйонів доларів.

Міністр Крозетто спростовував цей факт, проте не заперечував причетність ПВК «Вагнер» до міграційної кризи в Італії та Європі, яка є наслідком «роботи» цього злочинного угруповання в країнах Африки.