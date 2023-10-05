Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

ВСУ наступают под Бахмутом, а россияне отбили некоторые позиции возле Работино — ISW

05 октября 2023, 08:15

ВСУ наступают под Бахмутом, а россияне отбили некоторые позиции возле Работино — ISW

Фото: Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Украинские войска продолжали наступательные действия и продвинулись вперед в районе Бахмута Донецкой области, вдоль линии Авдеевка — Донецк и возле Новопрокоповки Запорожской области.

Силы обороны продолжали наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и 4 октября незначительно продвинулись вперед. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвинулись на восток от Новопрокоповки и достигли частичного успеха к западу от Работино. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 4 октября.

Ситуация в Луганской области

По сообщению Генштаба ВСУ, 4 октября Силы обороны отбили ограниченную атаку ВС РФ к северу от Зыбино (3 км к югу от границы Харьковской области и России). Скорее всего речь идет о ДРГ из Белгородской области.

ВС РФ атаковали позиции Сил обороны на линии Купянск-Сватово-Кременная 4 октября и незначительно продвинулись на восток от Макеевки. Российская сторона сообщила о наступательных действиях вблизи Сватового и атаке украинских позиций в районе Кременной.

Министерство обороны России утверждает, что ВС РФ отбили украинские атаки вблизи Ямполовки и в районе Серебрянского леса. Глава оккупационной администрации Луганщины Леонид Пасечник заявил, что российские войска отбили украинские наземные атаки на линии Григорьевка — Новодружеск, Волчеяровка — Ивано-Дарьевка и линии Переездное — Берестово за последнюю неделю.

Ситуация в Донецкой области

Силы обороны продолжали наступательные действия в районе Бахмута и, как сообщается, 4 октября продвинулись вперед. В частности, достигли частичного успеха возле Клещиевки и Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута). Корреспондент кремлевского издания «Известия» утверждал, что украинские силы удерживают позиции в радиусе 40 метров от железнодорожного полотна вблизи Клещиевки, а российские военные блогеры сообщили, что Силы обороны возобновили бронетехнические штурмы вблизи Клещиевки и Андреевки в направлении железнодорожного пути, а российская авиация, включая вертолеты, и артиллерия обстреливают украинские силы, пытаясь остановить атаки.

Генштаб ВСУ сообщил, что ВС РФ безуспешно пытались отбить утраченные позиции возле Григорьевки и Андреевки. Российские источники утверждали, что 3 и 4 октября российские войска совершили контратаку под Андреевкой, а МО РФ опубликовало кадры, на которых на Соледарском направлении действует неустановленное подразделение 106-й гвардейской воздушно-десантной бригады.

ВСУ продолжали ограниченные наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк и незначительно продвинулись 4 октября, в частности, захватили спорную «серую зону» вблизи Невельского и сейчас находятся в 2 км от перекрестка в Песках (6 км к востоку от Невельского. Российские военные официальные лица утверждали, что российские силы отбили украинские атаки возле Водяного, Невельского и Красногоровки.

Российские войска продолжали наступление на линии Авдеевка-Донецк, но 4 октября не продвигались. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Авдеевки, Ласточкино, Первомайского, Марьинки и Красногоровки.

Ситуация на южном направлении

Силы обороны осуществили ограниченные наземные атаки в районе границы Донецко-Запорожской области 4 октября. Министерство обороны России заявило, что ВС РФ отбили украинскую атаку вблизи Приютного. Российский милблогер заявил, что украинские силы остаются активными в лесных массивах к северо-западу от Приютного, где постоянно пытаются восстановить утраченные позиции.

ВС РФ провели ограниченные контратаки в районе границы Донецко-Запорожской области и восстановили некоторые позиции 4 октября. Один военный блогер РФ утверждал, что оккупанты владеют инициативой на этом участке фронта и контратакуют возле Приютного, Завитного Бажання и Старомайорского Другой милблогер утверждал, что неизвестные подразделения российского спецназа успешно отбрасывают украинские силы с позиций вблизи Приютного.

4 октября ВСУ продолжили наступательные действия на западе Запорожской области и достигли подтвержденных успехов — незначительно продвинулись на восток от Новопрокоповки и удерживают позиции вблизи системы траншей, которая пролегает вдоль трассы Т0408 Орехов — Токмак между Работино и Новопрокоповкой. Украинский Генштаб отметил, что украинские силы частично преуспели в наступательных операциях к западу от Работино. Некоторые российские источники утверждали, что Силы обороны продвинулись к некоторым российским оборонительным окопам на этой линии в течение последнего дня.

ВС РФ 4 октября продолжили контратаку на западе Запорожской области и, как сообщается, восстановили некоторые позиции. Украинский Генштаб сообщил, что российские силы атаковали вблизи Работино и Вербового. Несколько российских источников утверждали, что российским десантникам удалось отбросить украинские силы примерно на 2 км возле Вербового 4 октября. Российский милблогер опубликовал кадры, на которых отряд десантников 7-й дивизии ВДВ якобы зачищает захваченный украинский опорный пункт где-то между Работино и Вербовым.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Война Ситуация Фронт

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:15
ВСУ наступают под Бахмутом, а россияне отбили некоторые позиции возле Работино — ISW
08:03
Оккупанты за сутки убили одного гражданского, еще три человека получили ранения
23:21
Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 октября
16:40
В захваченном Мариуполе оккупанты будут продавать квартиры в ипотеку
15:30
«ДНР»: в оккупированном Донецке горел частный дом
14:12
СБУ ночью уничтожила противовоздушный комплекс С-400 россиян в Белгородской области
13:24
Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
12:29
В Харьковской области мужчины подорвались на минах — ГСЧС
11:37
Для украинских военных создали суперзащиту в виде плаща-невидимки
09:54
В Изюмском районе в результате ночного авиаудара пострадала мирная жительница, повреждены здания — Синегубов
00:11
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 октября
19:52
Из Очеретинской громады Донецкой области эвакуировали травмированного пенсионера и его супругу
13:36
У абонентов мобильного оператора «ДНР» не работает интернет из-за роуминга
11:40
«ДНР» объявила о выдворении двух священников ПЦУ. Церковь опровергает: они заключенные в РФ
10:42
В «ДНР» поезд наехал на российский ЗРК «Стрела-10»: 3 оккупантов погибли, 2 ранены
00:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 октября
21:38
ВСУ движутся в сторону деоккупации Бахмута: оккупанты получили приказ вернуть утраченные позиции
18:31
«ДНР»: в результате обстрела Кировского района Донецка есть разрушения
15:40
Подземные ходы и бомбоубежища: оккупанты в Мариуполе продолжают строить линию обороны
15:10
В оккупированном Донецке жительница подорвалась на мине
все новости
08:15
ВСУ наступают под Бахмутом, а россияне отбили некоторые позиции возле Работино — ISW
08:03
Оккупанты за сутки убили одного гражданского, еще три человека получили ранения
08:02
Министр обороны Италии назвал возможные сроки начала переговоров между Украиной и Россией
07:58
Силы обороны уничтожили 24 «шахеда» над тремя украинскими областями
23:21
Донецк, Луганск и не только: Главные события 4 октября
21:43
«Шахтер» победил «Антверпен» в Лиге чемпионов, проигрывая со счетом 2:0
21:08
Трагедия в Еленовке не была результатом запуска украинскими силами ракеты HIMARS — ООН
20:36
С апреля в рамках принудительной эвакуации по Украине перевезли 856 детей – Минреинтеграции
20:11
США уже передали ВСУ конфискованные у Ирана боеприпасы
19:10
«Донецкоблгаз» попросил ограничить потребление газа 6 октября
18:35
США передадут Украине изъятое у Ирана оружие — CNN
18:02
Россияне обстреляли село Садовое на Херсонщине: ранен мужчина
17:21
Украинская разведка прогнозирует рост ядерных угроз со стороны РФ к концу года — Зеленский
17:12
Российский военный летчик сдался США во время отдыха в Дубае — соцсети
16:40
В захваченном Мариуполе оккупанты будут продавать квартиры в ипотеку
16:28
На оккупированной территории пропала без вести журналистка Виктория Рощина
16:18
Армия РФ снова атаковала Херсонскую область, есть пострадавший
16:09
За трое суток в плен сдались более 20 российских оккупантов на Таврическом направлении
16:02
ВСУ: Силы обороны продвинулись на Таврическом направлении
15:55
За незаконную добычу угля в Краматорском районе под суд пойдут должностные лица
все новости
ВИДЕО
Украинские бойцы в Крыму. Кадр из видео Украинские спецназовцы высадились ночью в Крыму: что известно
04 октября, 13:24
Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ► Россия празднует «день аннексии» украинских территорий ►
29 сентября, 22:51
Последствия обстрела в поселке Корсунь под Енакиево. Фото: Александра Дрозденко. «Мэр» Горловки и другие «чиновники ДНР» попали под обстрел во время вечеринки
29 сентября, 22:00
Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ► Бизнес на смерти по-русски: кто финансирует войну в РФ ►
29 сентября, 13:15
Виктор Соколов. Кадр из видео В Крыму показался командующий Черноморским флотом Виктор Соколов
27 сентября, 12:03
Ходаковский попал под обстрел. Фото: Московский комсомолец Боевик «ДНР» Ходаковский попал под обстрел в Донецке
26 сентября, 21:46
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама