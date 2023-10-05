Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

ЗСУ наступають під Бахмутом, а росіяни відбили деякі позиції біля Роботино — ISW

05 жовтня 2023, 08:15

ЗСУ наступають під Бахмутом, а росіяни відбили деякі позиції біля Роботино — ISW

Фото: Генштаб ЗСУ Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжували наступальні дії та просунулися вперед у районі Бахмута Донецької області, вздовж лінії Авдіївка – Донецьк та біля Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та 4 жовтня незначно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на схід від Новопрокопівки та досягли часткового успіху на захід від Роботино. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 4 жовтня.

Ситуація у Луганській області

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 4 жовтня Сили оборони відбили обмежену атаку ЗС РФ на північ від Зибіно (3 км на південь від кордону Харківської області та Росії). Швидше за все йдеться про ДРГ із Білгородської області.

ЗС РФ атакували позиції Сил оборони на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 4 жовтня і трохи просунулися на схід від Макіївки. Російська сторона повідомила про наступальні дії поблизу Сватового та атаку українських позицій у районі Кремінної.

Міністерство оборони Росії стверджує, що ЗС РФ відбили українські атаки поблизу Ямполівки та в районі Серебрянського лісу. Голова окупаційної адміністрації Луганщини Леонід Пасічник заявив, що російські війська відбили українські наземні атаки на лінії Григорівка – Новодружеськ, Волчеярівка – Івано-Дар'ївка та лінії Переїзне – Берестове за останній тиждень.

Ситуація у Донецькій області

Сили оборони продовжували наступальні дії в районі Бахмута і, як повідомляється, 4 жовтня просунулися вперед. Зокрема, досягли часткового успіху біля Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Кореспондент кремлівського видання «Известия» стверджував, що українські сили утримують позиції в радіусі 40 метрів від залізничного полотна поблизу Кліщіївки, а російські військові блогери повідомили, що Сили оборони відновили бронетехнічні штурми поблизу Кліщівки та Андріївки. , та артилерія обстрілюють українські сили, намагаючись зупинити атаки

Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗС РФ безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Григорівки та Андріївки. Російські джерела стверджували, що 3 та 4 жовтня російські війська здійснили контратаку під Андріївкою, а МО РФ опублікувало кадри, на яких на Соледарському напрямку діє невстановлений підрозділ 106-ї гвардійської повітрянодесантної бригади.

ЗСУ продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка — Донецьк і незначно просунулися 4 жовтня, зокрема, захопили спірну «сіру зону» поблизу Невельського і зараз знаходяться за 2 км від перехрестя в Пісках (6 км на схід від Невельського. Російські військові офіційні особи затверджували , що російські сили відбили українські атаки біля Водяного, Невельського та Красногорівки

Російські війська продовжували наступ на лінії Авдіївка — Донецьк, але 4 жовтня не просувалися. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Ласточкино, Первомайського, Мар'їнки та Красногорівки.

Ситуація на південному напрямку

Сили оборони здійснили обмежені наземні атаки у районі кордону Донецько-Запорізької області 4 жовтня. Міністерство оборони Росії заявило, що ЗС РФ відбили українську атаку поблизу Приютного. Російський мілігер заявив, що українські сили залишаються активними в лісових масивах на північний захід від Приютного, де постійно намагаються відновити втрачені позиції.

ЗС РФ провели обмежені контратаки в районі кордону Донецько-Запорізької області та відновили деякі позиції 4 жовтня. Один військовий блогер РФ стверджував, що окупанти володіють ініціативою на цій ділянці фронту та контратакують біля Приютного, Завітного Бажання та Старомайорського Інший мілблогер стверджував, що невідомі підрозділи російського спецназу успішно відкидають українські сили з позицій поблизу Приютного.

4 жовтня ЗСУ продовжили наступальні дії на заході Запорізької області та досягли підтверджених успіхів — трохи просунулися на схід від Новопрокопівки та утримують позиції поблизу системи траншей, яка пролягає вздовж траси Т0408 Оріхів — Токмак між Роботино та Новопрокопівкою. Український Генштаб зазначив, що українські сили частково досягли успіху в наступальних операціях на захід від Роботино. Деякі російські джерела стверджували, що Сили оборони просунулися до деяких російських оборонних окопів на цій лінії протягом останнього дня.

ЗС РФ 4 жовтня продовжили контратаку на заході Запорізької області та, як повідомляється, відновили деякі позиції. Український Генштаб повідомив, що російські сили атакували поблизу Роботино та Вербового. Декілька російських джерел стверджували, що російським десантникам вдалося відкинути українські сили приблизно на 2 км біля Вербового 4 жовтня. Російський мілігер опублікував кадри, на яких загін десантників 7-ї дивізії ВДВ нібито зачищає захоплений український опорний пункт десь між Работіно та Вербовим.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Інше
Війна Ситуація на фронті

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 жовтня
22:03
Російські окупанти утримують у полоні близько 500 мешканців Мелітополя — Федоров
20:00
«ДНР» винесла «застереження» донеччанці, звинувативши у зборі даних для СБУ
17:22
«Суд» у Криму засудив українця до 13 років позбавлення волі
16:35
Троє людей постраждали під час обстрілу Вовчанська на Харківщині
15:43
Ракетний удар по Грозі став найкривавішим за кількістю жертв серед мирного населення у 2023 році
13:18
Виробника тепловізорів Archer підозрюють у розтраті майже 1,5 млрд гривень, НАБУ зробило обшуки
11:59
На Таврійському напрямку знищено дорогу російську станцію РЕБ — Тарнавський
11:28
У Повітряних силах пояснили мовчання сирен перед ракетним ударом по Харкову
23:16
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 5 жовтня
19:04
«Суд ДНР» призначив 25 років колонії морпіху ЗСУ
18:29
У «ДНР» визнали, що не вистачає вчителів
18:00
«ЛНР»: У Попасній мешкають двісті людей, з них десять дітей
17:06
«ДНР»: Четверо дітей поранено під час вибуху боєприпасу в Горлівці, одна померла
15:50
Важливі військові об'єкти в Курській області знеструмлені завдяки атакам українських дронів
14:36
Окупанти продовжили дію пропускного режиму в'їзду до Рубіжного
13:18
«ДНР»: Жителька Горлівки загинула під час обстрілу, п'ятеро людей поранено
12:15
Зниклими безвісти за особливих обставин вважаються понад 26 тисяч українців — МВС
10:16
Україна повернула ще 19 дітей із окупації
09:19
У МОЗ розповіли про роботу лікарень у разі відключень електроенергії
усі новини
23:00
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 6 жовтня
22:32
Росія дозволила українцям в'їжджати лише через два пункти пропуску. Для «безпеки росіян»
22:03
Російські окупанти утримують у полоні близько 500 мешканців Мелітополя — Федоров
21:31
Нідерланди виділили понад 100 млн євро у рамках нового пакету допомоги Україні
20:00
«ДНР» винесла «застереження» донеччанці, звинувативши у зборі даних для СБУ
19:43
Три переселенки зі Слов'янська загинули в аварії автобуса в Італії — подругам було по 30 років
19:31
Обстріл Нікополя: Поранено жінку, зафіксовано численні руйнування
18:24
Удар по селу Гроза: зниклими безвісти залишаються чотири особи, серед них є діти
17:22
«Суд» у Криму засудив українця до 13 років позбавлення волі
16:55
ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
16:35
Троє людей постраждали під час обстрілу Вовчанська на Харківщині
16:30
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
15:43
Ракетний удар по Грозі став найкривавішим за кількістю жертв серед мирного населення у 2023 році
15:17
Українські спецназівці проводили операції у Судані проти ПВК «Вагнер»
14:29
В окупованій частині Херсонської області вербують інвалідів ІІІ групи
14:15
Уряд Швеції схвалив новий пакет допомоги для України
14:11
В Україні заарештовано всі активи трьох олігархів Путіна
13:18
Виробника тепловізорів Archer підозрюють у розтраті майже 1,5 млрд гривень, НАБУ зробило обшуки
13:15
У Луганській ОДА створять групу контролю за фінансовою допомогою
12:53
Ракетний удар по Харкову: під завалами виявили тіло ще одного загиблого
усі новини
ВІДЕО
Збитий літак під Маріуполем. Фото: соцмережі ППО РФ збила свій літак під Маріуполем
06 жовтня, 16:55
Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ► Майже два роки без води: як виживають жителі Торецька поблизу фронту ►
06 жовтня, 16:30
Наслідки обстрілу Харкова. Фото: соцмережі Війська РФ двічі вдарили по Харкову: Загинула дитина та її бабауся, більше 25 постраждалих
06 жовтня, 10:05
У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ► У Росії іноагентів перетворюють на «ворогів народу» за версією Кремля ►
05 жовтня, 22:56
Українські бійці в Криму. Кадр із відео Українські спецназівці висадилися вночі у Криму: що відомо
04 жовтня, 13:24
Росія святкує «день анексії» українських територій ► Росія святкує «день анексії» українських територій ►
29 вересня, 22:51
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама