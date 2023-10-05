ЗСУ наступають під Бахмутом, а росіяни відбили деякі позиції біля Роботино — ISW

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські війська продовжували наступальні дії та просунулися вперед у районі Бахмута Донецької області, вздовж лінії Авдіївка – Донецьк та біля Новопрокопівки Запорізької області.

Сили оборони продовжували наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та 4 жовтня незначно просунулися вперед. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися на схід від Новопрокопівки та досягли часткового успіху на захід від Роботино. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 4 жовтня.

Ситуація у Луганській області

За повідомленням Генштабу ЗСУ, 4 жовтня Сили оборони відбили обмежену атаку ЗС РФ на північ від Зибіно (3 км на південь від кордону Харківської області та Росії). Швидше за все йдеться про ДРГ із Білгородської області.

ЗС РФ атакували позиції Сил оборони на лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 4 жовтня і трохи просунулися на схід від Макіївки. Російська сторона повідомила про наступальні дії поблизу Сватового та атаку українських позицій у районі Кремінної.

Міністерство оборони Росії стверджує, що ЗС РФ відбили українські атаки поблизу Ямполівки та в районі Серебрянського лісу. Голова окупаційної адміністрації Луганщини Леонід Пасічник заявив, що російські війська відбили українські наземні атаки на лінії Григорівка – Новодружеськ, Волчеярівка – Івано-Дар'ївка та лінії Переїзне – Берестове за останній тиждень.

Ситуація у Донецькій області

Сили оборони продовжували наступальні дії в районі Бахмута і, як повідомляється, 4 жовтня просунулися вперед. Зокрема, досягли часткового успіху біля Кліщіївки та Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута). Кореспондент кремлівського видання «Известия» стверджував, що українські сили утримують позиції в радіусі 40 метрів від залізничного полотна поблизу Кліщіївки, а російські військові блогери повідомили, що Сили оборони відновили бронетехнічні штурми поблизу Кліщівки та Андріївки. , та артилерія обстрілюють українські сили, намагаючись зупинити атаки

Генштаб ЗСУ повідомив, що ЗС РФ безуспішно намагалися відбити втрачені позиції біля Григорівки та Андріївки. Російські джерела стверджували, що 3 та 4 жовтня російські війська здійснили контратаку під Андріївкою, а МО РФ опублікувало кадри, на яких на Соледарському напрямку діє невстановлений підрозділ 106-ї гвардійської повітрянодесантної бригади.

ЗСУ продовжували обмежені наступальні операції на лінії Авдіївка — Донецьк і незначно просунулися 4 жовтня, зокрема, захопили спірну «сіру зону» поблизу Невельського і зараз знаходяться за 2 км від перехрестя в Пісках (6 км на схід від Невельського. Російські військові офіційні особи затверджували , що російські сили відбили українські атаки біля Водяного, Невельського та Красногорівки

Російські війська продовжували наступ на лінії Авдіївка — Донецьк, але 4 жовтня не просувалися. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, Ласточкино, Первомайського, Мар'їнки та Красногорівки.

Ситуація на південному напрямку

Сили оборони здійснили обмежені наземні атаки у районі кордону Донецько-Запорізької області 4 жовтня. Міністерство оборони Росії заявило, що ЗС РФ відбили українську атаку поблизу Приютного. Російський мілігер заявив, що українські сили залишаються активними в лісових масивах на північний захід від Приютного, де постійно намагаються відновити втрачені позиції.

ЗС РФ провели обмежені контратаки в районі кордону Донецько-Запорізької області та відновили деякі позиції 4 жовтня. Один військовий блогер РФ стверджував, що окупанти володіють ініціативою на цій ділянці фронту та контратакують біля Приютного, Завітного Бажання та Старомайорського Інший мілблогер стверджував, що невідомі підрозділи російського спецназу успішно відкидають українські сили з позицій поблизу Приютного.

4 жовтня ЗСУ продовжили наступальні дії на заході Запорізької області та досягли підтверджених успіхів — трохи просунулися на схід від Новопрокопівки та утримують позиції поблизу системи траншей, яка пролягає вздовж траси Т0408 Оріхів — Токмак між Роботино та Новопрокопівкою. Український Генштаб зазначив, що українські сили частково досягли успіху в наступальних операціях на захід від Роботино. Деякі російські джерела стверджували, що Сили оборони просунулися до деяких російських оборонних окопів на цій лінії протягом останнього дня.

ЗС РФ 4 жовтня продовжили контратаку на заході Запорізької області та, як повідомляється, відновили деякі позиції. Український Генштаб повідомив, що російські сили атакували поблизу Роботино та Вербового. Декілька російських джерел стверджували, що російським десантникам вдалося відкинути українські сили приблизно на 2 км біля Вербового 4 жовтня. Російський мілігер опублікував кадри, на яких загін десантників 7-ї дивізії ВДВ нібито зачищає захоплений український опорний пункт десь між Работіно та Вербовим.