Оккупанты продлили действие пропускного режима въезда в Рубежное

Оккупационная администрация Рубежного сообщила о продлении пропускного режима въезда в город до 31 декабря и новом графике комендантского часа, который начнет действовать с 9 октября. Об этом говорится в Телеграм-канале «мэрии».



Так, начиная с 9 октября 2023 года комендантский час на территории города Рубежное действует с 19:00 до 06:00.



Пропускной режим въезда в Рубежное начал действовать с 1 августа 2023 года. Комендантский час в Рубежном действовал с 21:00 до 06:00.



Комендантский час в городах Лисичанск, Первомайск, Северодонецк, а также Кременском, Сватовском и Троицком районах, с 27 октября 2022 года, действует с 21:00 до 06:00.



В остальных городах и районах запрет на пребывание на улицах и в общественных местах действует с 23:00 до 04:00.