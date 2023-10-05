Окупанти продовжили дію пропускного режиму в'їзду до Рубіжного

Окупаційна адміністрація Рубіжного повідомила про продовження пропускного режиму в'їзду до міста до 31 грудня та новий графік комендантської години, який почне діяти з 9 жовтня. Про це йдеться у Телеграм-каналі «мерії».



Так, починаючи з 9 жовтня 2023 року, комендантська година на території міста Рубіжне діє з 19:00 до 06:00.



Пропускний режим в'їзду до Рубіжного почав діяти з 1 серпня 2023 року. Комендантська година у Рубіжному діяла з 21:00 до 06:00.



Комендантська година у містах Лисичанськ, Первомайськ, Сєвєродонецьк, а також Кремінському, Сватівському та Троїцькому районах, з 27 жовтня 2022 року, діє з 21:00 до 06:00.



В інших містах та районах заборона перебування на вулицях та в громадських місцях діє з 23:00 до 04:00.