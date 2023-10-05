В Киевской области на мине подорвалось трое людей

В селе Макаров, Киевской области сработала противотанковая мина. Фото: ГСЧС

Предварительно, в селе Макаров, Киевской области на противотанковой мине взорвалась аварийная бригада РЭС. Про взрыв сообщили в службе ГСЧС.



Один гражданин в тяжелом состоянии доставлен в столичную больницу, еще двое — от госпитализации отказались. Спасатели помогли работникам экстренной медицинской помощи перенести пострадавшего в автомобиль.



В результате подрыва повреждены авто «ГАЗ 53» и «Volkswagen». Напомним, российские войска сегодня днем обстреляли продуктовый магазин и кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области, в результате чего уже 49 человек погибли.