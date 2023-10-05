У Київській області на міні підірвалося троє людей

У селі Макарів, що на Київщині, спрацювала протитанкова міна. Фото: ДСНС

Попередньо, у селі Макарів, Київської області, на протитанковій міні підірвалась аварійна бригада РЕМ. Про вибух повідомили у службі ДСНС.



Одного громадянина у тяжкому стані доставлено до столичної лікарні, ще двоє — від госпіталізації відмовилися. Рятувальники допомогли працівникам екстреної медичної допомоги перенести потерпілого до автомобіля.



Внаслідок підриву пошкоджено авто «ГАЗ 53» та «Volkswagen». Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень обстріляли продуктову крамницю та кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області, внаслідок чого вже 49 людей загинули.