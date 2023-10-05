Rheinmetall начал передавать Украине разведсистемы SurveilSpire для борьбы с дронами

Немецкий вооруженный концерн Rheinmetall начал выполнять заказы по поставке Украине автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Об этом концерн сообщил в Twitter.



«Очередной заказ для Rheinmetall в сфере автоматизированных разведывательных систем для Украины — заказ в двузначной сумме в миллионах евро», — говорится в сообщении и уточняется, что поставки уже начались.



Заказ разместило правительство ФРГ. Контракт осуществляется в сотрудничестве с эстонским DefSecIntel.



SurveilSpire — это система защиты, предназначенная для разведки и поражения вражеских беспилотников. Она включает в себя мобильные вышки наблюдения с камерой дневного и ночного видения, минидроны с автопилотированием и систему управления. Транспортные средства входят в комплект поставки. Системы используются, в частности, для мониторинга участков местности с наименьшим количеством персонала. Для развертывания SurveilSpire требуется всего три человека.