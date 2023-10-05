Rheinmetall почав передавати Україні розвідсистеми SurveilSpire для боротьби з дронами

Німецький озброєний концерн Rheinmetall почав виконувати замовлення на постачання Україні автоматизованих розвідувальних систем SurveilSpire. Про це концерн повідомив у Twitter.



«Чергове замовлення для Rheinmetall у сфері автоматизованих розвідувальних систем для України — замовлення у двозначній сумі в мільйонах євро», — йдеться у повідомленні та уточнюється, що постачання вже розпочалося.



Замовлення розмістило уряд ФРН. Контракт здійснюється у співпраці з естонським DefSecIntel.



SurveilSpire - це система захисту, призначена для розвідки та ураження ворожих безпілотників. Вона включає мобільні вишки спостереження з камерою денного та нічного бачення, мінідрони з автопілотуванням та систему управління. Транспортні засоби входять до комплекту постачання. Системи застосовуються, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості з найменшою кількістю персоналу. Для розгортання SurveilSpire потрібно лише три особи.