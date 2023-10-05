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Путин спустя месяц сократил количество «потерянных» бронемашин ВСУ в девять раз

05 октября 2023, 23:58

Путин спустя месяц сократил количество «потерянных» бронемашин ВСУ в девять раз

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина за время летнего контрнаступления потеряла 1900 бронемашин различных модификаций. Как обратило внимание «Агентство», это примерно в девять раз меньше оценки потерь ВСУ в бронетехнике, которую Путин приводил в сентябре.

«Только с начала контрнаступления, последние данные, только с 4 июня украинские подразделения потеряли свыше 90 тысяч человек — это санитарные безвозвратные потери. 557 танков, почти 1900 бронемашин различного класса. Убедительно, не убедительно?» — сказал Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября.

При этом 12 сентября Путин на Восточном экономическом форуме называл совершенно другие данные, говоря о потерях бронемашин.

«С начала этого контрнаступления потеря личного состава — 71,5 тысячи человек. <…> По танкам — 543 танка уже потеряли, по бронемашинам разных классов — уже почти 18 тысяч», — заявил Путин.

В июне президент РФ утверждал, что Украина за время контрнаступления потеряла «свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа».

К началу полномасштабного вторжения РФ у Украины было 12 303 единицы бронемашин, свидетельствуют данные аналитического проекта Global Firepower. После начала войны западные страны поставили ВСУ 1803 бронемашины (эта цифра включает бронеавтомобили, БМП и БТР), следует из данных проекта Oryx. Таким образом в распоряжении ВСУ с начала войны было 14,1 тысячи бронемашин. Это на 3,9 тысячи меньше, чем, по версии Путина в сентябре, было уничтожено с начала контрнаступления.

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