Путін через місяць скоротив кількість «втрачених» бронемашин ЗСУ у дев'ять разів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Україна за час літнього контрнаступу втратила 1900 бронемашин різних модифікацій. Як звернуло увагу «Агентство», це приблизно в дев'ять разів менше за оцінку втрат ЗСУ у бронетехніці, яку Путін приводив у вересні.



«Тільки з початку контрнаступу, останні дані лише з 4 червня українські підрозділи втратили понад 90 тисяч людей — це санітарні безповоротні втрати. 557 танків, майже 1900 бронемашин різного класу. Переконливо, чи не переконливо?» — сказав Путін під час виступу на засіданні дискусійного клубу Валдай 5 жовтня.



При цьому 12 вересня Путін на Східному економічному форумі називав зовсім інші дані, говорячи про втрати бронемашин.



«З початку цього контрнаступу втрата особового складу — 71,5 тисячі осіб. <…> Щодо танків — 543 танки вже втратили, за бронемашинами різних класів — уже майже 18 тисяч», — заявив Путін.



У червні президент РФ стверджував, що Україна за час контрнаступу втратила «понад 160 танків та понад 360 бронемашин різного типу».



До початку повномасштабного вторгнення РФ Україна мала 12 303 одиниці бронемашин, свідчать дані аналітичного проекту Global Firepower. Після початку війни західні країни поставили ЗСУ 1803 бронемашини (ця цифра включає бронеавтомобілі, БМП та БТР), випливає з даних проекту Oryx. Таким чином у розпорядженні ЗСУ з початку війни було 14,1 тисяч бронемашин. Це на 3,9 тисячі менше, ніж, за версією Путіна, у вересні було знищено з початку контрнаступу.