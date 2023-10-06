Оккупанты атаковали Угледар и обстреляли Новоукраинку фосфорными боеприпасами

Оккупанты обстреляли Донецкую область. Фото: Игорь Мороз

Исполняющий обязанности начальника Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз сообщил, что оккупационные войска минувшие сутки, 5 октября, обстреливали населенные пункты Донецкой области. В частности, россияне атаковали Угледар и Новоукраинку.



«На Волновахском направлении россияне дважды обстреляли Угледар, по Новоукраинке ударили фософорными боеприпасами», — написал он.



По информации Мороза, ситуация в регионе следующая:



На Донецком направлении 1 человек ранен в Новомихайловке Марьинской громады, под обстрелами Красногоровка, Зоряное, Катериновка и Елизаветовка. Накануне вечером под обстрел попал частный сектор Кураховки. На утро Авдеевка подверглась массированному артобстрелу.



На Горловском направлении 1 человек ранен и 2 дома повреждены в Плещеевке Ильиновской громады. В Константиновской громаде повреждены 13 домов в Иванополье, обстреляны окраины Марково. В Торецкой громаде поврежден дом в Дружбе, на Нелиповку захватчики сбросили авиабомбу — без жертв. В Часовоярской громаде повреждены 9 домов. В Соледарской громаде обстреляны Роздоловка и Васюковка.



На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске. В Звановской громаде под обстрелами Переездное, в Лиманской — Торское, Заречное и Ямполь.



Напомним, 5 октября оккупанты обстреливали Донецкую область. В результате атаки два жители получили ранения.