Окупанти атакували Вугледар та обстріляли Новоукраїнку фосфорними боєприпасами

Окупанти обстріляли Донецьку область. Фото: Ігор Мороз

Виконувач обов'язків начальника Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз повідомив, що окупаційні війська минулої доби, 5 жовтня, обстрілювали населені пункти Донецької області. Зокрема, росіяни атакували Вугледар та Новоукраїнку.



«На Волноваському напрямку росіяни двічі обстріляли Вугледар, по Новоукраїнці вдарили фософорними боєприпасами», — написав він.



За інформацією Мороза, ситуація в регіоні така:



На Донецькому напрямку 1 людина поранена у Новомихайлівці Мар'їнської громади, під обстрілами Красногорівка, Зоряне, Катеринівка і Єлизаветівка. Напередодні ввечері під обстріл потрапив приватний сектор Курахівки. На ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу.



На Горлівському напрямку 1 людина поранена і 2 будинки пошкоджено у Плещіївці Іллінівської громади. У Костянтинівській громаді пошкоджено 13 будинків в Іванопіллі, обстріляні околиці Маркового. У Торецькій громаді пошкоджено будинок у Дружбі, на Неліпівку ворог скинув авіабомбу — без жертв. У Часовоярській громаді пошкоджено 9 будинків. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Васюківка.



На Лисичанському напрямку пошкоджено будинок у Сіверську. У Званівській громаді під обстрілами Переїзне, у Лиманській — Торське, Зарічне і Ямпіль.



Нагадаємо, 5 жовтня окупанти обстрілювали Донецьку область. Внаслідок атаки двоє мешканців отримали поранення.