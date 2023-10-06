Митрополит Черкасской епархии УПЦ (МП) задержан: записывал видео с кремлевскими нарративами

Митрополит действовал в интересах страны-агрессора. Фото: СБУ

СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП), который во время домашнего ареста разжигал религиозную рознь. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



Служба безопасности установила новые факты преступной деятельности руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП). Пребывая под домашним арестом на время расследования предыдущих преступлений, он продолжил публично разжигать религиозную ненависть.



В начале этого года митрополиту было доложено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии России и распространения призывов к межконфессиональной розни. Тогда суд избрал для него меру пресечения в виде домашнего ареста.



Однако это не остановило клирика и в собственном доме он начал записывать провокационные видео, в которых повторял кремлевские нарративы о религиозных общинах в Украине. Установлено, что в своих обращениях фигурант пренебрежительно высказывался о верующих и священнослужителях других конфессий.

Митрополит действовал в интересах страны-агрессора. Фото: СБУ

Также он пытался дискредитировать сотрудников правоохранительных органов Украины, проводивших меры безопасности на территории религиозных общин области. После записи пропагандистских видео, их автор в рясе распространял деструктивный контент на «Ютуб-канале» сайта Черкасской епархии УПЦ (МП).



Тем самым митрополит действовал в интересах страны-агрессора и пытался дестабилизировать общественно-политическую обстановку в регионе. Пока решается вопрос об избрании нового меры пресечения, но уже в виде содержания под стражей.