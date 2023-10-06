Митрополита Черкаської єпархії УПЦ (МП) затримано: записував відео з кремлівськими наративами

Митрополит діяв на користь країни-агресора. Фото: СБУ

СБУ повідомила про нову підозру митрополиту Черкаської єпархії УПЦ (МП), який під час домашнього арешту розпалював релігійну ворожнечу. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Служба безпеки встановила нові факти злочинної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП). Перебуваючи під домашнім арештом на час розслідування попередніх злочинів, він продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть.



На початку цього року митрополиту доповіли про підозру за фактами заперечення збройної агресії Росії та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.



Однак це не зупинило клірика та у власному будинку він почав записувати провокаційні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні. Встановлено, що у своїх зверненнях фігурант зневажливо висловлювався про віруючих та священнослужителів інших конфесій.

Митрополит діяв на користь країни-агресора. Фото: СБУ

Також він намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів України, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області. Після запису пропагандистських відео їх автор у рясі розповсюджував деструктивний контент на «Ютуб-каналі» сайту Черкаської єпархії УПЦ (МП).



Тим самим митрополит діяв на користь країни-агресора і намагався дестабілізувати суспільно-політичну обстановку у регіоні. Поки що вирішується питання про обрання нового запобіжного заходу, але вже у вигляді тримання під вартою.