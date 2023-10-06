Нидерланды выделили более 100 млн евро в рамках нового пакета помощи Украине

Нидерланды выделяют 102 млн евро на третий пакет помощи Украине в 2023 году. Средства выделяются на инвестиции, восстановление и реформы. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.



«60 млн евро пойдут на поддержку нидерландских компаний, которые хотят внести свой вклад в восстановление страны. Эти средства предназначены для страхования экспортных кредитов, покрывающих платежные риски по инвестициям и сделкам в стране. Кроме того, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме, 30 млн евро пойдут на закупку газа и поставку комплектующих для электросетей. Оставшиеся 12 млн евро пойдут на поддержку недавно освобожденных районов, а также в МВФ для оказания технической помощи Украине в проведении реформ», — указывается в сообщении.



Отмечается, что новый пакет помощи основан на оценке потребностей украинских властей, Всемирного банка и Европейской комиссии.



Так, в рамках подготовки к зиме и возможным атакам РФ по энергетической инфраструктуре Украины Нидерланды выделяют 20 млн евро на закупку газа и создание стратегических запасов газа через Европейский банк реконструкции и развития и 10 млн евро — на закупку трансформаторов, коммутационных компонентов и кабелей, необходимых для восстановления энергосистемы.



Средства, выделенные на страхование экспортных кредитов для Украины, обеспечат покрытие инвестиций и сделок нидерландских компаний с рисками, которые не учитываются коммерческими страховщиками, что позволит компаниям внести свой вклад в восстановление Украины.



Кроме того, подчеркивается, что Украина заинтересована в финансово-экономической стабильности и сильных институтах для поддержания экономики и выживания в условиях войны. Именно поэтому с весны на Украине действует программа МВФ, предусматривающая проведение комплексных реформ. Нидерланды вносят 7 млн евро в фонд МВФ, который оказывает стране техническую помощь для поддержки Украины в реализации программы реформ. Эта программа направлена на повышение финансовой стабильности и восстановление экономики, а также на укрепление институтов.



Также Нидерланды вносят 5 млн евро в «Фонд партнерства для устойчивой Украины». Фонд направлен на укрепление децентрализованных органов власти и быстрое восстановление экономики после освобождения от российской оккупации. Это включает в себя ремонт объектов питьевого водоснабжения, электроснабжения, первичного медицинского обслуживания и образования.