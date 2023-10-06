Нідерланди виділили понад 100 млн євро у рамках нового пакету допомоги Україні

Нідерланди виділяють 102 млн євро на третій пакет допомоги Україні 2023 року. Кошти виділяються на інвестиції, відновлення та реформи. Про це повідомляє прес-служба уряду Нідерландів.



«60 млн євро підуть на підтримку нідерландських компаній, які хочуть зробити свій внесок у відновлення країни. Ці кошти призначені для страхування експортних кредитів, що покривають платіжні ризики з інвестицій та угод країни. Крім того, щоб допомогти Україні підготуватися до зими, 30 млн євро підуть на закупівлю газу та постачання комплектуючих для електромереж. 12 млн євро, що залишилися, підуть на підтримку нещодавно звільнених районів, а також у МВФ для надання технічної допомоги Україні у проведенні реформ», — зазначається в повідомленні.



Зазначається, що новий пакет допомоги ґрунтується на оцінці потреб української влади, Світового банку та Європейської комісії.



Так, у рамках підготовки до зими та можливих атак РФ з енергетичної інфраструктури України Нідерланди виділяють 20 млн євро на закупівлю газу та створення стратегічних запасів газу через Європейський банк реконструкції та розвитку та 10 млн євро — на закупівлю трансформаторів, комутаційних компонентів та кабелів, необхідних для відновлення енергосистеми



Кошти, виділені на страхування експортних кредитів для України, забезпечать покриття інвестицій та операцій нідерландських компаній з ризиками, які не враховуються комерційними страховиками, що дозволить компаніям зробити свій внесок у відновлення України.



Крім того, наголошується, що Україна зацікавлена у фінансово-економічній стабільності та сильних інститутах для підтримки економіки та виживання в умовах війни. Саме тому з весни в Україні діє програма МВФ, яка передбачає проведення комплексних реформ. Нідерланди вносять 7 млн. євро до фонду МВФ, який надає країні технічну допомогу для підтримки України в реалізації програми реформ. Ця програма спрямована на підвищення фінансової стабільності та відновлення економіки, а також на зміцнення інституцій.



Також Нідерланди вносять 5 млн євро до «Фонду партнерства для стійкої України». Фонд спрямований на зміцнення децентралізованих органів влади та швидке відновлення економіки після звільнення від російської окупації. Це включає ремонт об'єктів питного водопостачання, електропостачання, первинного медичного обслуговування та освіти.