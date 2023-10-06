Россия разрешила украинцам въезжать только через два пункта пропуска. Для «безопасности россиян»

Российское правительство утвердило особый порядок въезда в Россию для граждан Украины, прибывающих из других стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение.



Так, согласно документу, с полуночи 16 октября граждане Украины смогут въезжать в Россию только через автомобильный пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области на границе с Латвией и воздушный пункт, расположенный в московском аэропорту Шереметьево.



ТАСС пишет, что это временная мера, направленная на «обеспечение безопасности россиян в сложившихся геополитических условиях».



Новые правила распространяются на всех граждан Украины от 14 лет и старше, а также детей до 14 лет, следующих в сопровождении взрослых.