Росія дозволила українцям в'їжджати лише через два пункти пропуску. Для «безпеки росіян»

Російський уряд затвердив особливий порядок в'їзду до Росії для громадян України, які прибувають із інших країн. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на розпорядження.



Так, згідно з документом, з півночі 16 жовтня громадяни України зможуть в'їжджати до Росії лише через автомобільний пункт пропуску «Лудонка» у Псковській області на кордоні з Латвією та повітряний пункт, розташований у московському аеропорту Шереметьєво.



ТАСС пише, що це тимчасовий захід, спрямований на «забезпечення безпеки росіян у геополітичних умовах, що склалися».



Нові правила поширюються на всіх громадян України віком від 14 років та старше, а також дітей до 14 років, які прямують у супроводі дорослих.