Увеличение железнодорожного движения между Северной Кореей и Россией свидетельствует о поставках оружия

Железнодорожное движение вдоль северокорейской границы выросло на этой неделе до самого высокого уровня за многие годы, что свидетельствует о поставках оружия Пхеньяном в Москву после того, как их лидеры обсудили углубление военного сотрудничества, сообщил аналитический центр США в пятницу, сообщает Reuters.



Спутниковые снимки показали 73 или около того грузовых вагонов на железнодорожной станции Туманганг в северокорейском пограничном городе Расон, говорится в отчете проекта Beyond Parallel вашингтонского Центра стратегических и международных исследований.



Отмечается, что трафик был намного больше, чем наблюдавшийся за последние пять лет, включая уровни к пандемии. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин в прошлом месяце провели недельный саммит на Дальнем Востоке России, обсуждая военные вопросы, войну в Украине и углубление военного и экономического сотрудничества.



«Учитывая, что Ким и Путин обсуждали некоторые военные обмены и сотрудничество на своем недавнем саммите, резкое увеличение железнодорожных перевозок, вероятно, указывает на снабжение Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию», — отмечают в аналитическом центре.