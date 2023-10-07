Збільшення залізничного руху між Північною Кореєю та Росією свідчить про постачання зброї

Залізничний рух уздовж північнокорейського кордону виріс цього тижня до найвищого рівня за багато років, що свідчить про постачання зброї Пхеньяном до Москви після того, як їхні лідери обговорили поглиблення військової співпраці, повідомив аналітичний центр США у п'ятницю, повідомляє Reuters.



Супутникові знімки показали 73 або близько того вантажних вагонів на залізничній станції Туманганг у північнокорейському прикордонному місті Расон, йдеться у звіті проекту Beyond Parallel вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень.



Зазначається, що трафік був набагато більшим, ніж той, що спостерігався за останні п'ять років, включаючи час до пандемії. Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та президент Росії Володимир Путін минулого місяця провели тижневий саміт на Далекому Сході Росії, обговорюючи військові питання, війну в Україні та поглиблення військового та економічного співробітництва.



«З огляду на те, що Кім та Путін обговорювали деякі військові обміни та співпрацю на своєму нещодавньому саміті, різке збільшення залізничних перевезень, ймовірно, вказує на постачання Північної Кореї зброї та боєприпасів до Росії», — зазначають в аналітичному центрі.