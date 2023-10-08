Россия планирует нарастить производство беспилотников «Шахед»

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что в РФ планируют увеличить производство ударных дронов. Соответствующее заявление сделал в эфире национального телемарафона.



«Есть признаки того, что оно (производство БПЛА — ред.) будет еще увеличено. Если мы берем данные, которые дают нам разведки, данные, которые поступают от определенных экспертов, действительно там есть наращивание», — сказал спикер.



Однако, по словам Игната, РФ не сможет самостоятельно производить дроны.



«Если производство и налажено, есть какие-то конвейеры по сборке тех же беспилотников, то запчасти остаются запчастями, поэтому очевидно, что они будут использовать Иран и в дальнейшем, чтобы получить технологии, которые не могут изготавливать сами. РФ захочет увеличить количество «Шахедов», — отметил Игнат.

