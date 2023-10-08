Росія планує наростити виробництво безпілотників «Шахед»

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в РФ планують збільшити виробництво ударних дронів. Відповідну заяву він зробив у ефірі національного телемарафону.



«Є ознаки того, що воно (виробництво БПЛА — ред.) буде ще збільшено. Якщо ми беремо дані, які дають нам розвідки, дані, які надходять від певних експертів, справді там є нарощування», — сказав речник.



Однак, за словами Ігната, РФ не зможе самостійно виробляти дрони.



«Якщо виробництво і налагоджено, є якісь конвеєри зі збирання тих самих безпілотників, то запчастини залишаються запчастинами, тому очевидно, що вони будуть використовувати Іран і надалі, щоб отримати технології, які не можуть виготовляти самі. РФ захоче збільшити кількість «Шахедів», — зазначив Ігнат.

