Агент РФ больше года прослужил связистом в Закарпатье — ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) в сотрудничестве с СБУ и Государственной пограничной службой Украины заочно сообщили о подозрении правоохранителю, который служил в Закарпатской области в рядах пограничников и оказался агентом российских спецслужб. Об этом сообщает телеграм-канал ГБР в понедельник, 9 октября.

«Уроженец Луганска прибыл на службу в Закарпатье в июне 2022 года из Лисичанска. В августе этого же года он был назначен начальником группы киберзащиты отделения связи одного из подразделений границы. Предварительно, доступ к государственной тайне военнослужащий не имел», — говорится в сообщении.

По оперативным данным, недавно злоумышленник в составе группы уклонистов незаконно пересек границу с Венгрией, и уже через несколько дней в одном из российских пабликов появилась информация о том, что беглец долгое время работал агентом спецслужб РФ, а сейчас находится в Москве.

«Россияне утверждали, что он вел подрывную деятельность против Украины и впоследствии обещали выложить большое интервью с предателем», — уточняется в сообщении.

Злоумышленник уведомлен о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины), также готовится уведомление о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). В настоящее время проверяются контакты предателя и его возможности передачи секретных данных.

Процессуальное руководство осуществляет Закарпатская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.