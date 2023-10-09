Агент РФ більше року прослужив зв'язківцем на Закарпатті — ГБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) у співпраці з СБУ та Державною прикордонною службою України заочно повідомили про підозру правоохоронцю, який служив у Закарпатській області у лавах прикордонників та виявився агентом російських спецслужб. Про це повідомляє телеграм-канал ГБР у понеділок, 9 жовтня.

«Уродженець Луганська прибув на службу до Закарпаття у червні 2022 року з Лисичанська. У серпні цього ж року його було призначено начальником групи кіберзахисту відділення зв'язку одного з підрозділів кордону. Попередньо доступ до державної таємниці військовослужбовець не мав», — йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, нещодавно зловмисник у складі групи ухилістів незаконно перетнув кордон з Угорщиною, і вже за кілька днів в одному з російських пабліків з'явилася інформація про те, що втікач довгий час працював агентом спецслужб РФ, а зараз перебуває в Москві.

«Росіяни стверджували, що він вів підривну діяльність проти України і згодом обіцяли викласти велике інтерв'ю зі зрадником»,— уточнюється у повідомленні.

Зловмисника повідомлено про підозру в дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України), також готується повідомлення про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). В даний час перевіряються контакти зрадника та його можливості передачі секретних даних.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.