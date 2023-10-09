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Жители Покровской громады получили почти 6 млн грн компенсаций за поврежденное жилье

09 октября 2023, 17:13

Жители Покровской громады получили почти 6 млн грн компенсаций за поврежденное жилье

Жители Покровской громады получили почти 6 млн грн компенсаций. Фото: Покровская ГВА Жители Покровской громады получили почти 6 млн грн компенсаций. Фото: Покровская ГВА

В Покровской громаде Донецкой области почти 200 местных жителей подали заявление на компенсацию за поврежденное жилье по государственной программе єВідновлення. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства Покровского городского совета Данило Проскуренко.

По его словам, от жителей громады поступило 180 заявлений.

«Комиссия уже одобрила компенсацию в сумме 8 819 921 грн. Владельцы поврежденного имущества уже получили 5922027 гривен от государства», — поделился он.

Проскуренко добавил, что заявление на компенсацию подали жители, которые пострадали от обстрела 7 августа.

«Комиссия уже проработала 52 заявления на компенсацию в размере 4107992 грн. Уже предоставлена компенсация в сумме 2 222 340 грн», — резюмировал он.  

Напомним, в Краматорске продолжается прием заявок и выплаты компенсаций за повреджденное или учистоженое вследствии боевих действий жилье по пограмме «єВідновлення». 

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