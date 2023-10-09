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Жителі Покровської громади отримали майже 6 млн грн компенсацій за пошкоджене житло

09 жовтня 2023, 17:13

Жителі Покровської громади отримали майже 6 млн грн компенсацій за пошкоджене житло

Жителі Покровської громади отримали майже 6 млн. грн. компенсацій. Фото: Покровська МВА Жителі Покровської громади отримали майже 6 млн. грн. компенсацій. Фото: Покровська МВА

У Покровській громаді Донецької області майже 200 місцевих мешканців подали заяву на компенсацію за пошкоджене житло за державною програмою єВідновлення. Про це повідомив начальник управління капітального будівництва Покровської міської ради Данило Проскуренко.

За його словами, від мешканців громади надійшло 180 заяв.

«Комісія вже схвалила компенсацію у сумі 8 819 921 грн. Власники пошкодженого майна вже отримали 5 922 027 гривень від держави», — поділився він.

Проскуренко додав, що заяву на компенсацію подали мешканці, які постраждали від обстрілу 7 серпня.

«Комісія вже опрацювала 52 заяви на компенсацію у розмірі 4107992 грн. Вже надано компенсацію у сумі 2 222 340 грн», — резюмував він.

Нагадаємо, у Краматорську триває прийом заявок та виплати компенсацій за ушкоджене внаслідок бойових дій житло за програмою «єВідновлення».

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