Силы обороны ударили по группе военных РФ на Сватовско-Купянском направлении

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях умножают статистику вражеских потерь. Силами обороны был нанесен удар по группе российских военных на Сватовско-Купянское направление. Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

«Оперативники получили данные о подготовке захватчиками штурмовых действий против Сил обороны и поразили оккупантов ударными дронами при движении к боевым рубежам» — говориться в сообщении.



Утверждается, что по меньшей мере шесть российских военных погибли.