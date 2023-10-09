Сили вдарили по групі військових РФ на Сватівсько-Куп'янському напрямку

півробітники ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях множать статистику ворожих втрат. Силами оборони було завдано удару по групі російських військових на Сватівсько-Куп'янське спрямування. Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.



«Оперативники отримали дані про підготовку загарбниками штурмових дій проти Сил оборони і вразили окупантів ударними дронами під час руху до бойових рубежів», — йдеться в повідомленні.



Наголошується, що щонайменше шість російських військових загинули.