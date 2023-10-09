Обстановка на Востоке и Юге Украины: сводка Генштаба ВСУ

В течение суток произошло 34 боевых столкновения. Враг нанес 1 ракетный и 39 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Оперативная обстановка на Востоке и Юге Украины остается сложной. Об этом сообщаеться в ежелневной сводке Генерального штаба Вооружонных сил Украины.

Военные РФ нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области; Дегтярное и Степное Сумской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Сеньковка Черниговской области; Степное Сумской области; Казачья Лопань, Волчанские Хутора, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационных ударов неподалеку от Кондрашовки, Петропавловки и Песчаного Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кисловка, Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 7 атак врага в районе Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационных ударов недалеко от Белогоровки Луганской области и Северска, Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили 4 атаки противника возле Клещиевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Керамик, Новокалиново и Авдеевка Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Степное, Авдеевка, Опросное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили 15 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Также здесь противник нанес авиационные удары. Под огнем артиллерийских окупантов находилось около 15 населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаку врага в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, среди которых Угледар, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили атаку врага в районе Левадного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационных ударов вблизи Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 30 населенным пунктам, в частности, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Змиевки и Берислава Херсонской области. Вражеские артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Приднепровскому, Херсону Херсонской области, Дмитровке Николаевской области.

«В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта» — говорится в сообщении.



В Генштабе ВСУ добавили, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, состав боеприпасов, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и станцию РЭБ противника.