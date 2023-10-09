Ситуація на Сході та Півдні України: зведення Генштабу ЗСУ

Протягом доби сталося 34 бойові зіткнення. Ворог завдав 1 ракетного та 39 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з реактивних систем залпового вогню за позиціями наших військ та населеними пунктами. Оперативна обстановка на Сході та Півдні України залишається складною. Про це повідомляється у щоденному зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Військові РФ завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Галаганівка Чернігівської області; Дігтярне та Степове Сумської області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Сеньківка Чернігівської області; Степове Сумської області; Козача Лопань, Вовчанські Хутори, Охрімівка Харківської області.

На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога в районах населених пунктів Сіньківка та Іванівка Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Кондрашівки, Петропавлівки та Піщаного Харківської області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кислівка, Сіньківка Харківської області.

На Лиманському напрямі Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів неподалік Білогорівки Луганської області та Сіверська, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, у тому числі Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника біля Кліщіївки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів у районах Кліщіївки та Андріївки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема Міньківка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Керамік, Новокалинове та Авдіївка Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли ворога зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Степове, Авдіївка, Опитне, Невельське Донецької області.

На Мар'їнському напрямі протягом доби Сили оборони успішно відбили 15 атак ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області. Також тут противник завдав авіаційних ударів. Під вогнем артилерійських оккупантів знаходилося близько 15 населених пунктів, зокрема Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Перемога, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили атаку ворога в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Вугледар, Пречистівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку ворога в районі Левадного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Малої Токмачки, Роботиного Запорізької області. Артилерійські та мінометні обстріли зазнали близько 30 населених пунктів, зокрема Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Малі Щербаки, П'ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районах Зміївки та Берислава Херсонської області. Ворожі артилерійські та мінометні обстріли зазнали Придніпровського, Херсона Херсонської області, Дмитрівка Миколаївської області.

«Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрати в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту», - йдеться у повідомленні.



У Генштабі ЗСУ додали, що протягом доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника. Підрозділи ракетних військ вразили пункт управління, склад боєприпасів, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та станцію РЕБ противника.