Спецслужбы России и Беларуси в готовящемся теракте хотят обвинить Украину — ЦНС

Российские и белорусские спецслужбы готовятся взорвать нефтебазу в РБ и обвинить в теракте Украину. Фото: ЦНС

Спецслужбы России и Беларуси планируют сбросить взрывчатку на белорусскую нефтебазу, чтобы обвинить украинцев в теракте. Об этом во вторник, 10 октября, сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления.

«Между ФСБ РФ и КГБ РБ достигнуты договоренности провести операцию «под чужим флагом» против одного из объектов на территории Беларуси с последующим обвинением в этом украинской стороны. В настоящее время в качестве объекта для теракта рассматривается нефтебаза Брестоблнефтепродукт вблизи населенного пункта Прилуки Брестской области в двух километрах от белорусско-польской границы. Планируется осуществить сброс с БПЛА», — говорится в сообщении.

ЦНС получил от белорусского подполья информацию о том, что аэроразведку предполагаемых объектов вели «вагнеровцы» в августе этого года.

Сопротивление отмечает, что Силы обороны Украины действуют исключительно на территории Украины, а «эта провокация необходима россиянам, чтобы снизить уровень поддержки нашего государства».