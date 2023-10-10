Спецслужби Росії і Білорусі в теракті, що готується, хочуть звинуватити Україну — ЦНС

Російські та білоруські спецслужби готуються підірвати нафтобазу в РБ та звинуватити в теракті Україну. Фото: ЦНС

Спецслужби Росії та Білорусі планують скинути вибухівку на білоруську нафтобазу, щоб звинуватити українців у теракті. Про це у вівторок, 10 жовтня, повідомляє прес-служба Центру національного спротиву.

«Між ФСБ РФ та КДБ РБ досягнуто домовленості провести операцію «під чужим прапором» проти одного з об'єктів на території Білорусі з подальшим звинуваченням у цьому української сторони. В даний час як об'єкт для теракту розглядається нафтобаза Брестоблнафтопродукт поблизу населеного пункту Прилуки Брестської області за два кілометри від білорусько-польського кордону. Планується здійснити скидання з БПЛА», — йдеться у повідомленні.

ЦНС отримав від білоруського підпілля інформацію про те, що аеророзвідку передбачуваних об'єктів вели «вагнерівці» у серпні цього року.

Опір зазначає, що Сили оборони України діють виключно на території України, а «ця провокація потрібна росіянам, щоб знизити рівень підтримки нашої держави».