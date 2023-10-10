Украина получит от США новый пакет военной помощи на сумму 200 млн долларов

США намерены 11 октября объявить о новом пакете военной помощи для Украины, в который войдут снаряды для HIMARS и вооружение для ПВО, передает издание «Голос Америки».

«Соединенные Штаты предоставят Украине дополнительную военную помощь на сумму до 200 миллионов долларов в ожидаемом уже в среду пакете», — говорится в материале.

Издание уточняет, что Пентагон продолжает расширять свой арсенал помощи Украине, невзирая на то, что Конгресс исключил новую помощь Украине.

Сообщается, что в пакет входит вооружение, в частности, ракеты AIM-9 Sidewinder для ПВО, артиллерийские боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем (HIMARS), противотанковые ракеты TOW, 155-мм и 105-мм снаряды.

Также в него входят боеприпасы для стрелкового оружия, фугасные боеприпасы для преодоления российских препятствий, оборудование для борьбы с дронами и оборудование для радиоэлектронной борьбы.