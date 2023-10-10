Україна отримає від США новий пакет військової допомоги на суму 200 млн доларів

США мають намір 11 жовтня оголосити про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть снаряди для HIMARS та озброєння для ППО, повідомляє видання «Голос Америки».

«Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 200 мільйонів доларів в пакеті, що очікується вже в середу», — йдеться у матеріалі.

Видання уточнює, що Пентагон продовжує розширювати свій арсенал допомоги Україні, незважаючи на те, що Конгрес унеможливив нову допомогу Україні.

Повідомляється, що до пакету входить озброєння, зокрема, ракети AIM-9 Sidewinder для ППО, артилерійські боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), протитанкові ракети TOW, 155-мм та 105-мм снаряди.

Також до нього входять боєприпаси для стрілецької зброї, фугасні боєприпаси для подолання російських перешкод, обладнання для боротьби з дронами та обладнання для радіоелектронної боротьби.