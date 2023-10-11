Владимир Зеленский заявил, что не пойдет на второй срок после окончания войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах, если они пройдут во время войны.

«Если война продолжится — да, если война закончится — нет. Я не могу уйти во время войны», — сказал он, отвечая на вопрос румынских журналистов о намерении вновь баллотироваться на президентских выборах в ходе визита в Бухарест во вторник.

При этом президент не назвал точный срок окончания войны, но подчеркнул, что Украина находится «на последней стадии».

«У нас много страхов, денег, оружия, но мы в последней части самой тяжелой», — заявил он в интервью Digi24.