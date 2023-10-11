Володимир Зеленський заявив, що не піде на другий термін після закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір балотуватися на президентських виборах, якщо вони відбудуться під час війни.

«Якщо війна продовжиться – так, якщо війна закінчиться – ні. Я не можу піти під час війни», — сказав він, відповідаючи на запитання румунських журналістів про намір знову балотуватися на президентських виборах під час візиту до Бухареста у вівторок.

При цьому президент не назвав точний термін закінчення війни, але наголосив, що Україна перебуває «на останній стадії».

«У нас багато страхів, грошей, зброї, але ми в останній частині найважчої», — заявив він в інтерв'ю Digi24.