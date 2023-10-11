Нацгвардейцы на Авдеевском направлении за минувшие сутки успешно уничтожили технику оккупантов

Бойцы подразделений спецназначения Национальной гвардии Украины уничтожили 6 единиц бронетехники российских оккупантов на Авдеевском направлении в течение 10 октября. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



«Вовремя обнаружив движение колонны, гвардейцы поразили 2 танка, 3 БТР, 1 ББМ. Бойцы остановили попытку продвижения врага, нанеся потери в живой силе», — говорится в сообщении.



Напомним, рота ПТРК 66-й отдельной механизированной бригады на Лиманском направлении уничтожила 25 танков российских оккупантов.