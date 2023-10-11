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Путин собирается в первую зарубежную поездку после выписанного ордера на его арест

11 октября 2023, 12:26

Путин собирается в первую зарубежную поездку после выписанного ордера на его арест

На 12 октября запланирован визит президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан — его первая зарубежная поездка после выписанного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест. Об этом сообщает Sky News.

Глава Кремля редко посещает другие страны после начала полномасштабного вторжения в Украину и с тех пор, как Международный уголовный суд (МУС) в марте выписал ордер на его арест из-за подозрения в незаконной депортации сотен украинских детей.

Кремль, в свою очередь, отвергает эти обвинения.

Это будет первая поездка российского лидера за границу после выдачи ордера МУС.

«По приглашению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова 12 октября текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин совершит официальный визит в страну», — отмечается в публикации администрации президента КР.

В мае в ходе переговоров с Жапаровым Путин дал согласие посетить Кыргызстан, однако официального подтверждения из Кремля относительно визита российский президент не было.

На следующей неделе ожидается и поездка Путина в Китай. В Пекине пройдет третий форум «Пояс и путь».

Ни Кыргызстан, ни Китай не признают юрисдикции МУС, который изначально создавался для преследования военных преступников.

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