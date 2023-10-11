Путін збирається в першу закордонну поїздку після виписаного ордера на його арешт

На 12 жовтня заплановано візит президента РФ Володимира Путіна до Киргизстану – його перша закордонна поїздка після виписаного Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт. Про це повідомляє Sky News.



Глава Кремля рідко відвідує інші країни після початку повномасштабного вторгнення в Україну і відколи Міжнародний кримінальний суд (МКС) у березні виписав ордер на його арешт через підозру в незаконній депортації сотень українських дітей.



Кремль, у свою чергу, відкидає ці звинувачення.



Це буде перша поїздка російського лідера за кордон після видачі ордера МКС.



«На запрошення президента Киргизької Республіки Садира Жапарова 12 жовтня поточного року президент Російської Федерації Володимир Путін здійснить офіційний візит до країни», — наголошується в публікації адміністрації президента КР.



У травні під час переговорів із Жапаровим Путін дав згоду відвідати Киргизстан, проте офіційного підтвердження з Кремля щодо візиту російський президент не було.



Наступного тижня очікується і подорож Путіна до Китаю. У Пекіні пройде третій форум «Пояс та шлях».



Ні Киргизстан, ні Китай не визнають юрисдикції МКС, який спочатку створювався для переслідування військових злочинців.