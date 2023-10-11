Убившему 21 украинского бойца снайперу оккупантов грозит пожизненное — СБУ

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины уведомила о подозрении жителя Донецка — снайпера оккупантов, который убил как минимум 21 военного ВСУ во время боевых действий, информируют в СБУ.

«Киберспециалисты Службы безопасности собрали доказательную базу на еще одного предателя, который вступил в оккупационные группировки РФ и воевал против Сил обороны на восточном фронте. Злоумышленник входил в состав подразделения снайперов, обстреливавшего позиции украинских войск в районе Донецка», — говорится в сообщении ведомства в Телеграм-канале в среду.

По информации СБУ, установлено, что за время ведения боевых действий на передовой фигурант убил как минимум 21 военнослужащего ВСУ.

Украинские защитники захватили снайпера оккупантовв плен в конце лета этого года вблизи поселка Невельское Покровского района Донецкой области.

По данным следствия, задержанный — житель временно оккупированного Донецка, работавший кладовщиком в местном автомагазине, в 2015 году он присоединился к так называемой «народной милиции «ДНР».

«Там он получил позывной «Местный» и прошел обучение в российских лагерях подготовки боевиков под руководством инструкторов-спецназовцев из страны-агрессора. После тренировок на полигонах его назначили в состав «отдельного взвода снайперов 100-й отдельной мотострелковой бригады», которая подчинялась командованию 1-го армейского корпуса РФ», — указывается в сообщении.

В СБУ уточняют, что в рядах этого подразделения злоумышленник выполнял боевые задания российских командиров против сил АТО на востоке Украины.

После начала полномасштабного вторжения РФ предателя включили в ряды оккупационных группировок Южного военного округа страны-агрессора, вместе с российскими захватчиками он принимал непосредственное участие в боестолкновениях на западных окраинах Донецка, а также возле Песков и Марьинки.

«В декабре 2022 года подразделение снайпера оккупантов получило от Пушилина так называемый «орден республики» за участие в войне против Украины», — уточняется в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.