За вбивство 21 українського бійця снайперу окупантів загрожує довічне — СБУ

Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про підозру донеччанина — снайпера окупантів, який убив як мінімум 21 військового ЗСУ під час бойових дій, інформують у СБУ.

Кіберспеціалісти Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного зрадника, який вступив в окупаційні угруповання РФ і воював проти Сил оборони на східному фронті. Зловмисник входив до складу підрозділу снайперів, який обстрілював позиції українських військ у районі Донецька», — йдеться у повідомленні відомства у Телеграм-каналі у середу.

За інформацією СБУ, встановлено, що за час ведення бойових дій на передовий фігурант убив щонайменше 21 військовослужбовця ЗСУ.

Українські захисники захопили снайпера окупантів у полон наприкінці літа цього року поблизу селища Невельське Покровського району Донецької області.

За даними слідства, затриманий — мешканець тимчасово окупованого Донецька, котрий працював комірником у місцевому автомагазині, 2015 року він приєднався до так званої «народної міліції «ДНР».

«Там він отримав позивний «Місцевий» та пройшов навчання у російських таборах підготовки бойовиків під керівництвом інструкторів-спецназівців із країни-агресора. Після тренувань на полігонах його призначили до складу «окремого взводу снайперів 100-ї окремої мотострілецької бригади», яка підпорядковувалася командуванню 1-го армійського корпусу РФ», — зазначається в повідомленні.

У СБУ уточнюють, що у лавах цього підрозділу зловмисник виконував бойові завдання російських командирів проти сил АТО на сході України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ зрадника включили до лав окупаційних угруповань Південного військового округу країни-агресора, разом із російськими загарбниками він брав безпосередню участь у бойових сутичках на західних околицях Донецька, а також біля Пісків та Мар'їнки.

«У грудні 2022 року підрозділ снайпера окупантів отримав від Пушиліна так званий "орден республіки" за участь у війні проти України», — уточнюється в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.