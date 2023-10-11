В Покровском районе раскрыта агентурная сеть, работавшая на оккупантов — прокуратура

В Покровском районе агенты россиян раскрывали оккупантам места расположения ВСУ. Фото: Донецкая областная прокуратура

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры в Селидовский городской суд направлены обвинительные акты в отношении двух жительниц г. Горняка по фактам несанкционированного распространения информации о размещении Вооруженных Сил Украины (ч. ч. 2, 3 ст. 114-2 УК Украины). Об этом сегодня сообщила Донецкая областная прокуратура.

Начиная с марта 2023 года, завербованные государством-агрессором женщины присылали своей общей знакомой – гражданке России — информацию военного характера. Сообщения касались размещения подразделений ВСУ на территории Покровского района, направлений передвижения техники и вооружения украинских военных.

Кроме текстовых «отчетов» обвиняемые сбрасывали в приватный чат в Telegram скриншоты Google Maps, фото- и аудиофайлы. В дальнейшем предоставленные ими сведения так называемая кураторша передавала представителю ЧАК «Вагнер», говорится в сообщении Донецкой областной прокуратуры.

В таком формате троица «работала» несколько месяцев, пока ее преступную деятельность не разоблачили правоохранители.

В настоящее время сообщницы находятся под стражей. Максимально им грозит 12 лет заключения.

Поскольку третья участница находится на территории России, ей заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск.

Досудебное расследование проводило ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.