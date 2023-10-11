У Покровському районі розкрито агентурну мережу, яка працювала на окупантів — прокуратура

У Покровському районі агенти росіян розкривали окупантам місця розташування ЗСУ. Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури до Селидівського міського суду направлено обвинувальні акти щодо двох мешканок м. Гірника за фактами несанкціонованого поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України). Про це сьогодні повідомила Донецька обласна прокуратура.

Починаючи з березня 2023 року, завербовані державою-агресором жінки надсилали своїй спільній знайомій – громадянці Росії – інформацію військового характеру. Повідомлення стосувалися розміщення підрозділів ЗСУ на території Покровського району, напрямів пересування техніки та озброєння українських військових.

Окрім текстових «звітів» обвинувачені скидали у приватний чат у Telegram скріншоти Google Maps, фото- та аудіофайли. Надалі надані ними відомості так звана кураторка передавала представнику ПАК «Вагнер», йдеться у повідомленні Донецької обласної прокуратури.

У такому форматі трійця «працювала» кілька місяців, доки її злочинну діяльність не викрили правоохоронці.

Наразі спільниці перебувають під вартою. Максимально їм загрожує 12 років ув'язнення.

Оскільки третя учасниця знаходиться на території Росії, їй заочно повідомили про підозру та оголосили у розшук.

Досудове розслідування проводило ГУ СБУ у Донецькій та Луганській областях.