Дружковке оказывают поддержку жители города-побратима из США

Приветствие от жителей Дружковской громады американскому городу-побратиму подписывает председатель городской военной администрации Сергей Боевский. Фото: Дружковская ГВА

Начальник Дружковской городской военной администрации Сергей Боевский встретился с представителями города-побратима Риджфилда из штата Коннектикут, США: основателем Благотворительного фонда Ukraine Aid Internationa Маршаллом Майером и операционным директором Богданом Шестопаловым. Об этом сообщили в Дружковской ГВА.

Благотворительный фонд Ukraine Aid Internationa прилагает значительные усилия и постоянно работает по оказанию помощи народу Украины. С этой целью Фондом было налажена договоренность о сотрудничестве между девятью городами-побратимами из Украины и США.

На встрече обсуждались вопросы текущей ситуации в Дружковской громаде, планы на будущее и пути дальнейшего сотрудничества Дружковки и Риджфилда.

Маршалл Майер передал поздравление дружковчанам от жителей Риджфилда, заверил в абсолютной поддержке в это нелегкое время, а также вручил руководителю Дружковской громады подарок – гобелен с эмблемой города и знаковыми сооружениями Риджфилда.

Сергей Боевский отметил важность миссии, которую город-побратим осуществляет для украинского народа. От имени жителей Дружковской громады он поблагодарил гостей за поддержку, пожелал процветания Риджфилду и выразил надежду на будущее успешное сотрудничество.

Договор о партнерстве и установлении дружественных связей с американским городом Реджфилд был подписан в Дружковке в мае текущего года.